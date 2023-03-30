ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:
7 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik.
3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi.