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Üniversitelerde sınavlar nasıl olacak? YÖK Başkan'ından son dakika açıklaması: 2023 üniversitelerde sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Üniversitelerde sınavlar nasıl olacak? 2023 üniversitelerde sınavlar online mı olacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteler online eğitime geçmişti. Yaşanan olaylar ışığında öğrencilerin gözü "Üniversitelerde sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusuna çevrildi. Üniversitelerde sınavların nasıl yapılacağı sorgulanırken konuya ilişkin YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar son dakika açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş: 30.03.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiğini açıklamıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Peki, Üniversitelerde sınavlar nasıl olacak? 2023 üniversitelerde sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte YÖK Başkanı Özvar'dan son dakika açıklamalar...

  • ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?

    YÖK Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

    YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

    7 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik.

    3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi.

  • ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

    Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılabilmesine karar verildi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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