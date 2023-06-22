Yıllar içerisinde diğer ırklarla karışan ve saf ırkı kaybetme tehlikesine giren kıvırcık koyunu için 2011'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi tarafından "halk elinde ıslah" projesi başlatıldı. Projenin başarılı olması sonrası Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla Kırklareli kıvırcık koyunu 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.