Çiftliğe ilk Türkgeldi ardından merinos ve kıvırcık ırkını getirdiklerini anlatan Yılmaz, "Kıvırcık anaç zor bulunan bir ırk. 3 sene önce Kırklareli'nden, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Birliğinin desteğiyle kıvırcık temin ettik. İşletmemizde planlamamızı 50 anaçlık olarak belirledik. Bu anaçlardan aldığımız kuzuları satışa sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Üniversitenin internet sayfasından duyuru yaparak satışı ilan ettiklerini aktaran Yılmaz, işletme içerisinde 50 anaç kıvırcık koyun ve bu koyunların 75 kuzusu bulunduğunu, kurbanlık vasıfları tutmayanları satışa çıkarmadıklarını vurguladı. Yılmaz, kurbanlık alacak vatandaşlara "hayvan pasaportlarının mutlaka görülmesi" uyarısında bulundu. Üniversitenin internet sayfasından duyuru yaparak satışı ilan ettiklerini aktaran Yılmaz, işletme içerisinde 50 anaç kıvırcık koyun ve bu koyunların 75 kuzusu bulunduğunu, kurbanlık vasıfları tutmayanları satışa çıkarmadıklarını vurguladı. Yılmaz, kurbanlık alacak vatandaşlara "hayvan pasaportlarının mutlaka görülmesi" uyarısında bulundu.