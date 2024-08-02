Üniversite tercihine yapay zeka desteği

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Türk girişimcilerin yarattığı yapay zeka uygulaması, öğrencilerin üniversite tercihlerine yardımcı oluyor.

HyperChat isimli uygulama, puan tabloları ve rakamlar gibi bilgileri öğrencilere aktararak tercih sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Girişimden yapılan açıklamaya göre, bölümlerin puan, başarı sıralaması ve kontenjanlar gibi ilgili tüm soruları yanıtlayabilen yapay zeka uygulaması, aynı zamanda puan ve sıralama bilgileri ile kişisel tercihlerini iletenlere de en uygun bölümleri önerebiliyor.

FARKLI ENDÜSTRİLERDE HİZMET VERİYOR

2019 yılında Kaliforniya'da kurulan HyperbeeAI isimli girişimin bir ürünü olan HyperChat, yapay zekanın eğitim ve sağlık sistemlerine, şirketlere, belediyelere ve tüm kamu hizmetlerine entegre edilerek farklı alanlarda hizmet vermesini de sağlıyor.

Bu kapsamda, uygulamanın hizmet alanı sadece üniversite tercihleri ile değil, farklı endüstrileri de kapsıyor. HEDEF DAHA HIZLI VE DAHA UCUZ OLMAK Bilgisayar ve yapay zeka alanlarında Silikon Vadisi’nde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip Ahmet Karakaş tarafından kurulan girişimin, kendi modellerini kullanıcılara açtığı belirtildi. Karakaş, “Yüksek IQ’lu yapay zeka çözümleri geliştiriyoruz. Hem OpenAI ve Google gibi diğer bilinen çözümleri, hem de HuggingFace gibi platformlarda dünya birincisi olan kendi modellerimizi kullanıcıların erişimine açıyoruz. Kullanıcıların sorularını otomatik olarak analiz edip, onlara en iyi cevabı dünyadaki diğer çözümlerden daha hızlı ve düşük maliyetle ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.