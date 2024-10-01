Üniversite öğrencileri göz hareketleriyle çalışan tekerlekli sandalye geliştirdi

Öğrenciler Yunus Bayram, Hakan Aras ve Hasan Sönmez, koordinatör öğretim üyeleri eşliğinde engelli bireylerin yaşam koşullarını kolaylaştırmak amacıyla bir proje hazırladı.

Gözlerin aşağı yukarı ve sağa sola hareketiyle kumanda edilen ve sensörleri sayesinde çevredeki engellere çarpmayan bir tekerlekli sandalye geliştiren Tekno-Trakya ekibi, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" kategorisinde de 4'üncü olmayı başardı.

Geliştirilen teknolojiyle engelli bireyler, kişiye özel tasarlanan kasktaki kameraya göz hareketleriyle komut veriyor. Komutların bilgisayar aracılığıyla işlenmesinin ardından kontrol kartına giden emir hareket kabiliyetini sağlıyor.

Engelli bireylerin sosyal hayata daha kolay katılmasını sağlayacak bir çalışma yaptıklarını belirten Bayrak, "Omurilik felç geçiren hastaların yaşam kalitesini biraz daha iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız projede omurilik felci geçiren hastalar göz hareketleriyle tekerlekli sandalyeyi kolay bir şekilde hareket ettiriyor" dedi.

Kask ve kamera tasarımından yazılımın geliştirilmesine kadar tüm aşamaları öğrenciler tarafından yapılan projenin ileri safhalar taşınması hedefleniyor.

Hasan Sönmez ise projeyi daha da geliştirmek için araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

İnsanlara fayda sağlayacak bir çalışma yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sönmez, "Akıllı gözlük üzerinde çalışmamız var. Yine projeyi geliştirip telefon uygulaması üzerinden kontrol hale getirilebilir şekilde sisteme sunacağız. Tüm vücudu felç olan sadece gözlerini hareket ettiren engelli bireyler var. Bu teknoloji sayesinde biraz daha engelleri aşıp, hayatta diğer insanlar gibi biraz gülümseyebilecekler. Zaten en büyük amacımız da buydu" diye konuştu.