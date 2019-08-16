YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yüksek öğretim programına yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin YKS 2019 ek tercih tarihlerini araştırıyor.

Adaylar açıklanacak kontenjan ve taban puanları bilgisine göre yeniden tercih yapacak ve üniversite hayalini gerçekleştirme şansı yakalayacak. Peki Üniversite ek tercihleri ne zaman?

İşte detaylarıyla ÖSYM 2019 YKS ek yerleştirme dönemi...

2019 ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi açıklama gelmedi. Ancak 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıtlarının ardından boşta kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından üniversite ek tercihlerinin alınmaya başlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Üniversiteye kaydolacak adaylar, yerleştikleri üniversite ve fakültenin resmi internet sitesi üzerinden kayıt için gerekli belgeleri öğrenebilir. Ancak genel olarak üniversiteye kayıt için gerekli belgeler şöyle sıralanabilir:

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.),

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.