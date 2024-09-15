Unilever'dan 2039’da net sıfır emisyon hedefi

Unilever Türkiye, küresel ve yerel ölçekteki sürdürülebilirlik faaliyetleri ile yakın gelecek hedeflerini gerçekleştirdikleri basın toplantısında anlattı.

Küresel ve yerel sürdürülebilirlik hedeflerini anlatan Unilever Türkiye ve Orta Doğu Ev Bakım Lideri & Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu "Bu yeni çağın bizim için üç anahtar kelimesi var: daha odaklı, daha hızlı ve daha sistematik olmak. Bu doğrultuda yeni hedeflerimiz 4 ana başlığa odaklanmış durumda: iklim, doğa, plastikler ve yaşam koşulları" derken "Artık söylem değil, hızlı hareket etme zamanı diyoruz ve 2039’da net 0 emisyona ulaşmayı hedefliyoruz" diye ekledi.

Orhonoğlu bu derslerle 2020’de Sürdürülebilir Yaşam Pusulası oluşturduklarını, bu hedefleri 2030 yılına yönelik koyduklarını, sürdürülebilirlik hedeflerinin genişlediğini, sayısının arttığını ve kapsamı zenginleştiğini ifade etti.

2010 yılında sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak amacıyla Sürdürülebilir Yaşam Planı'nı yani Compass’i sunduklarını belirten Orhonoğlu, 10 yıllık bir hedef seti ortaya koyduklarını ve bu hedefler doğrultusunda çalıştıklarını, çoğu hedeflerini gerçekleştirdiklerini, gerçekleştiremediklerinden de dersler çıkardıklarını söyledi.

Orhonoğlu 2024 yılında ise, yani Compass’ın vadesinin dolmasından 6 sene önce hedeflerimizi güncellediklerini açıkladı.

2039'DA NET SIFIR EMİSYON KÜRESEL HEDEFİ

"İklim alanında 2015 baz yılına göre bugün kendi operasyonlarımızda yüzde 78 sera gazı azaltımı sağladık. Bu alanda yüzde 74 olan global ilerlemenin de önünde gidiyoruz" diyen Orhonoğlu, global olarak hedeflerinin 2039 yılında kadar sıfır emisyon olduklarını belirtti.

Türkiye’de de elektromobilite dönüşümünü başlatmak için 3 elektrikli TIR'la atılan ilk adım ile ilk etapta yıllık karbon emisyonlarımızda 215 ton azaltma, Konya fabrikasının güneş enerjisi tesisini açarak toplam 5 MW kapasiteli tesisle fabrikanın toplam elektrik tüketiminin 1/3’ünü kendilerinin üretebiliyor hale geleceklerini ve karbon azaltımı açısından da senede yaklaşık 2,800 ton CO2 salınımını önleyeceklerini belirten Orhonoğlu "Filomuza katılan yeni elektrikli araçlarımız, Algida depolarımızdaki yüzde 100 yeşil enerji sertifikalı şarj istasyonlarında şarj edilerek, böylece tamamen sıfır emisyon elde etmemizi sağlıyor. 2023'te ilk etapta trafiğe çıkan 20 elektrikli araç sayımızı, daha sonra yaptığımız alımlarla bu sene sonunda 80 araca çıkaracağız ve böylece operasyonlarımızdaki yıllık karbon salınımını yaklaşık 500 ton azaltacağını öngörüyoruz" diye konuştu.