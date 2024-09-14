Çağatay Çelik yazdı: Galatasaray için kara göründü

Rakibi adam adama karşılama prensibinden vazgeçmeyen Galatasaray top rakipteyken beşli bir savunma hattıyla sahaya yayıldı; top çıkarırken de iki stoperin yanına Kaan Ayhan eklendi ve pas opsiyon sayısı üçe çıktı. En önemlisi sahada üç stoper alışkanlığı bulunan oyuncu olması; orta sahaya bir fazla adam getirilmesinin önünü açtı.