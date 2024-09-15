Altın yapraklar arasında seyahat rotası: Türkiye'de sonbaharı yaşayabileceğiniz en güzel 10 yer!

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI (BOLU)

Türkiye'nin en ünlü sonbahar rotalarından biri olan Yedigöller, sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen doğasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Parkta göller etrafında yürüyüş yapabilir, doğa fotoğrafları çekebilir ve huzurlu bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz.