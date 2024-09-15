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        Haberler Gündem 3. Sayfa Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü | Son dakika haberleri

        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü

        Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 00:57 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:57
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          Uşak'ta R.B. (22) yönetimindeki otomobil, Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir binanın dışındaki bodrum katına inilen merdivenin boşluğuna düştü.

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          İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          İTFAİYE ÇIKARDI

          Otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Gürhan Taşavlı (17) itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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          Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Taşavlı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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          Sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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          Öte yandan boşluğa sıkışan otomobil ise vinçle çıkartıldı.

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