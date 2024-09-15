Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Uşak'ta R.B. (22) yönetimindeki otomobil, Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir binanın dışındaki bodrum katına inilen merdivenin boşluğuna düştü.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İTFAİYE ÇIKARDI
Otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Gürhan Taşavlı (17) itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Taşavlı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Öte yandan boşluğa sıkışan otomobil ise vinçle çıkartıldı.
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