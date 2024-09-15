'Ekmek Teknesi'nin 'Sonnur'u Arzu Oş: 1000 kişi arasından seçildim

Arzu Oş, rolüyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Aslında senaristlerin kendisine Melike Güner'in canlandırdığı 'Sonay' rolünü verdiğini ancak Osman Sınav'ın isteği doğrultusunda rölünün değiştiğini belirtti: Aslında senaristler bana, evin en entelektüel, çok kitap okuyan karakterini vermek istiyordu. Çünkü sanılanın aksine, utangaç bir yapım vardır. İlk tanışmamızda senaristlerle sohbet ettik, beni daha yakından tanıdılar. O görüşmenin sonunda Osman Sınav odaya girdi ve senaristlere 'hangi rol?' diye sordu. Onlar da ‘Sonay’ dediler. Osman Sınav da, 'Olurmu onun enerjisi çok yüksek. O evin en küçüğü Sonnur’u oynayacak' dedi. Doğru zamanda doğru insanlarla bir araya gelmek büyük bir şanstı. O karakterle hâlâ hatırlanıyor olmak ise her oyuncunun isteyebileceği bir şey.