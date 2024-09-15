Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında | Son dakika haberleri

        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dalış gerçekleştiren Hayalet Ağ Avcıları ekibi, hayalet ağların verdiği zararı su altı kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde çürümüş balık ölüleri ile iskeletleri olduğu görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nin ortaklığıyla 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi'nin 2024 yılı çalışmaları geçen haftalarda Balıkesir'in Gömeç ilçesi açıklarında başladı.

        • 2

          Proje kapsamında bir ihbar üzerine ekip, Gömeç açıklarında dalış yaptı.

        • 3

          ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, hayalet ağın deniz ekosistemine verdiği zararı su altı kamerasıyla görüntüledi.

        • 4

          "CANLI OLANLARINI AĞDAN KURTARARAK HEPSİNİ DENİZE İADE ETTİK"

          Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' çalışmalarına destek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Projemiz geçtiğimiz haziran ayında başladı. Bir arkadaşımız bize ihbarda bulundu ve bölgeye gittik. Ağın üzerine indiğimizde yaklaşık bir aydır orada olduğu duruşundan belliydi. Ağın üzerinde ölü balıklar, çürümüş balıklar, balık iskeletleri, yengeçler olduğunu gördük. İki ucunda da herhangi bir sahiplik belgesi olmadığını da gördük. Bunun hayalet ağ olduğunu belirledik. Ağın üzerinde bir 7-8 tane çürümüş balık ölüsü, balık iskeleti ve bunun yanında 5-6 tane de yine ağa yakalanmış, yiyeceğine dolanmış yengeçler vardı. Bu yengeçlerin canlı olanlarını ağdan kurtararak hepsini denize iade ettik. Ağı da o bölgeden aldık, uzaklaştırdık" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "DOĞAYA ARTIK YETERİ KADAR ZARAR VERMİŞ"

          Hayalet ağların 3 grupta toplandığını belirten Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Bir tanesi gerçekten balıkçı istemediği halde denizin dibine çeşitli nedenlerden dolayı takılıp kalan, akıntıların etkisiyle kalan, yasa dışı balıkçıların sürüklemeleriyle başka bölgeye gidip kaybolan ağlar. Diğer grup ise denize çöp olarak atılmış ağlar ve benzeri malzemeler. Bir diğeri de maalesef terk edilmiş ağlar. Bu bulduğumuz ağ, terk edilmiş ağ sınıfına giriyor. Bir aydır ellenmiyor. Doğaya artık yeteri kadar zarar vermiş. Üzerindeki balıklarıyla beraber canlarını denize saldık. Bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Görüntülerde de gördüğünüz gibi üzerinde çürümüş balık, iskelet, yengeçler vardı. Bu şekilde bir çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu. 

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Osimhen tribünde!
        Osimhen tribünde!
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa