İsrail basını: Netanyahu, Lübnan cephesindeki askeri saldırıları genişletme kararı aldı

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İsrail'in Kanal 13 televizyonunun internet sitesindeki habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, 12 Eylül’de, kuzey cephesindeki gerilimi görüşmek üzere düzenlenen stratejik bir toplantıya katıldı.

Netanyahu, burada, İsrail'in "kuzey cephesinde geniş kapsamlı ve güçlü bir operasyon yapma niyetinde olduğunu" ifade etti.

Kanal, kimliğini açıklamadığı Netanyahu’ya yakın üst düzey bir yetkiliden alıntı yaparak, kuzey cephesindeki bu saldırılar için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini, ancak yakın bir gelecekte bu adımın atılmasının planlandığını aktardı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu hafta kuzey cephesindeki gerilimi ele alması bekleniyor. Kanal, kimlikleri açıklanmayan bazı İsrailli güvenlik yetkililerinin, kuzey cephesindeki saldırıları genişletmenin aynı zamanda Gazze'deki askeri varlığın azaltılmasını gerektireceğini vurguladığını da bildirdi. Söz konusu yetkililer, İsrail'in kuzeyindeki mevcut durumu değiştirme girişimlerinin "geniş çaplı bir savaşa yol açabileceği" konusunda Netanyahu'ya uyarıda bulundu. HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, başkent Beyrut'ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kuzey cephesindeki saldırıları genişletme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu'nun savaş tehdidinden korkmadıklarını ve bu tehdidin kendilerini Gazze'ye destek vermekten de alıkoymayacağını dile getiren Kasım şöyle devam etti: "Savaş açma planımız yok çünkü bunun bir faydası olacağını düşünmüyoruz ama İsrail savaş açarsa buna savaşla karşılık veririz ve kayıplar bizim için de onlar için de çok büyük olur. İsrailliler, kuzeydeki bir savaşın, bölgede evlerini terk eden 100 bin kişiyi geri getireceğini zannediyorsa şimdiden söyleyelim, yüzbinlerce kişinin daha uzun vadeli göçüne hazır olsunlar. Kuzeydekilerin evlerine dönmesinin, Gazze savaşının sona ermesinden başka yolu yok."

Kasım, Gazze savaşı devam ettiği sürece Lübnan cephesinde de saldırıların süreceğini, İsrail'in saldırılarının artması ve özellikle de sivillerin hedef alınması durumunda saldırıların da artacağını kaydetti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.