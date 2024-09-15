Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden, Kastamonu ve Samsun kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 25° Ankara Parçalı bulutlu 32° İzmir Kısmen Güneşli 28° Antalya Güneşli 30° Trabzon Kısmen Güneşli 29° Bursa Parçalı Bulutlu 24° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Kısmen Güneşli 37° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Kısmen Güneşli 26° KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Fotoğraf: AA