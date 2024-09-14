Osimhen maç sonu tribüne çıktı!
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının ardından Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, 3'lü çektirdi. Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribüne çıkarak taraftarların arasına girdi.
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla yendi.
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Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti tribünlere giderek kutladı.
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Galatasaray'ın yeni futbolcuları Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai taraftarların isteğini kırmadı ve ayrı ayrı 3'lü çektirdi.
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Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribünlere çıkarak taraftarların arasına dahil oldu.
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SARA İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.
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Brezilyalı orta saha, 49. dakikada rakip ağları havalandırarak yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı.
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BARIŞ ALPER'DEN 3'ÜNCÜ GOL
Çaykur Rizespor karşısında takımının son golünü atan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.
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Barış Alper Yılmaz, ligdeki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.