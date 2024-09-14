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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası tribüne çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen maç sonu tribüne çıktı!

        Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının ardından Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, 3'lü çektirdi. Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribüne çıkarak taraftarların arasına girdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.09.2024 - 23:43 Güncelleme: 14.09.2024 - 23:43
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        • 1

          Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla yendi.

        • 2

          Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti tribünlere giderek kutladı.

        • 3

          Galatasaray'ın yeni futbolcuları Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai taraftarların isteğini kırmadı ve ayrı ayrı 3'lü çektirdi.

        • 4

          Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribünlere çıkarak taraftarların arasına dahil oldu.

        • 5

          SARA İLK GOLÜNÜ ATTI

          Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.

        • 6

          Brezilyalı orta saha, 49. dakikada rakip ağları havalandırarak yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı.

        • 7

          BARIŞ ALPER'DEN 3'ÜNCÜ GOL

          Çaykur Rizespor karşısında takımının son golünü atan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

        • 8

          Barış Alper Yılmaz, ligdeki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

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