Ünlü oyuncular; kariyerlerine uluslararası kimlik kazandıramadılar

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Murat Han, oyunculuk yapmak için gittiği Hollywood'un iç yüzünden bir kesit sundu. Han, birçok oyuncunun hayalini kurduğu Hollywood ile ilgili olarak; "Türk olduğunuzda üçüncü sınıf görülüyorsunuz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bunun nedeni, Murat Han'ın dediği gibi "Türklerin üçüncü sınıf görülmesi mi?

Türk oyuncular, bu nedenle mi yurt dışına açılamıyor?

ABD'den sonra en çok dizi ihraç eden ülke olmamıza rağmen oyuncularımız, başta Hollywood yapımları olmak üzere sinema sektörü güçlü olan ülkelerin filmlerinde rol alamıyor.

Bizim oyuncularımız; Türkiye'de garanti varken riski göze almayıp; "Taş, yerinde ağırdır" mı diyorlar?

Uluslararası bağlantıları olan menajer olmamasından mı kaynaklanıyor?

Aslında her ikisinin payı da büyük.

Nedeni ne olursa olsun; her oyuncu, yönetmen, senarist ve görüntü yönetmeni Hollywood filminde çalışmanın hayalini kurar.

Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun sinemacıların hayallerini süsleyen ABD sinema sanayi Hollywood, aslında başlangıçta öyle değildi.

Şöyle; Harvey Wilcox, 1887'de California eyaletindeki Los Angeles sınırları içinde yer alan Cahuenga Vadisi'ni dönümüne 150 dolar vererek satın aldı. Eşi Daeida da vadiye hayaller ülkesi anlamına gelen 'Hollywoodland' adını verdi. Varisleri, vadiyi bir yerleşim merkezi haline getirmek için yürüttüğü reklam kampanyası çerçevesinde 1923'te Lee Dağı'nın güney yamacına 4 bin ampülün kullanıldığı devasa 'Hollywoodland' tabelasını diktirdi. Reklam kampanyası ziyadesiyle başarılı olunca, vadi evlerle dolmaya başladı. Dönemin sinemacıları da evler almaya veya yaptırmaya başladı. O sinemacılar, arazinin bir hayli geniş olması ve her mevsim film çekmeye uygun iklimi nedeniyle birbiri ardına film stüdyoları inşa etmeye başladı. Vadi, zamanla sinemayla özdeşleşerek yıldız olma hayallerini gerçekleştirme merkezi haline dönüştü.

Günümüzde ABD'de yılda binlerce film çekiliyor. O filmler arasından yaklaşık 200'ü küresel ölçekte yüksek gişe yapıyor. 5 - 10 arasında film de milyar dolarlık hasılata ulaşıyor. Küresel izlenme özelliği, başta oyuncuları olmak üzere Hollywood yapımlarında yer alanları uluslararası şöhrete ulaştırıyor.

"Taş, yerinde ağırdır" demeyip riski göze alarak; 'Bulunduğu kıyılardan ayrılmaya korkanlar, okyanusların ötesindeki kutsal toprakları asla keşfedemezler' diyerek yurt dışında da kariyer edinmek isteyen oyuncularımız da oldu ama sayıları, iki elin parmak sayısı kadar bile değil. REKLAM En çok yabancı yapımda rol alan oyuncumuz Haluk Bilginer'dir.

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerini seçtiği ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’nde, 'Şahsiyet' dizisindeki rolüyle Haluk Bilginer, 2019'da 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne lâyık görüldü. Haluk Bilginer, son olarak bu yıl, Venedik Film Festivali'nde yarışan 'Maria'da rol aldı. Yönetmenliğini Pablo Larraín'in yaptığı, senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı, yapımcılığını Fremantle'ın üstlendiği filmin başrollerini Angelina Jolie, Valeria Golino ve Haluk Bilginer paylaştı. Opera sanatçısı Maria Callas hakkında biyografik drama filmde Bilginer, Yunan armatör 'Aristotle Onassis'i canlandırdı.

'Maria' Sinema Filmleri • Half Moon Street (1986) • Lionheart (1987) • Ishtar (1987) • Buffalo Soldiers(2001) • International (2009) • W.E. (2011) • Rosewater (2014) • Ben-Hur (2016) • Shelter (2017) • Trendy (2017) • Eski Kocam(ız) (2017) • Maria (Film / 2024)

'Ben - Hur' TV Yapımları • Bergerac (1985) • The Glory Boys (1985) • Murder of a Moderate Man (1985) • EastEnders (1985) • Memories of Midnight (1991) • Jackanory (1992) • The Young Indiana Jones Chronicles (1993) • The Bill (1999) • She's Gone (2004) • Spooks (2011) • New Blood (2016) • Alex Rider (2020) • The Veil (2024)

'New Blood' REKLAM "Yurt dışına gidiyorum. Kariyerime, uluslararası bir kimlik kazandırmak istiyorum" diyerek gittiği ülkede mesleği adına girişimde bulunan, orada bir yaşam kuran oyuncular; Muzaffer Tema, Osman Soykut, Derya Arbaş, Meltem Cumbul, Belçim Bilgin, Cansu Tosun ve Saadet Işıl Aksoy...

Muzaffer Tema (1919 - 2011) Adı geçen oyuncular; rol aldıkları yapımlarda her ne kadar başrol olmasalar da, küresel şöhrete ulaşamasalar da bulunduğu kıyılardan ayrılma cesareti göstererek meslekleri adına vizyonlarını genişletme çabası gösterdi. Onlardan ilk olan Muzaffer Tema'dır. MUZAFFER TEMA • 2 to the Moon (1960) • 11 Uhr 20 (1970)

'2 to the Moon' OSMAN SOYKUT • The Hot Chick (2002) • The Net 2.0 (2005) • Jerome'un Planı (2006) • Art School Confidential (2007) • Wilde Salome (2011) • Leaves of the Tree (2015) • The Promise (2016)

Osman Soykut, ABD'de 'Ozman Sirgood' adını kullanıyor. DERYA ARBAŞ • Revenge of the Nerds III: The Next Generation (1992)

Derya Arbaş (1968 - 2003) MELTEM CUMBUL • Geboren in Absurdistan (1999) • A Beatiful Life (2008) • The Alphabet Killer (2008) • Tell Me O Kkhuda (2011)

'The Alphabet Killer' SAADET IŞIL AKSOY • A Beatiful Life (2008 - ABD) • The Rebound (2010 - ABD) • Venuto al Mondo (2012) • Ragion di Stato (2013)

'Ragion di Stato' BELÇİM BİLGİN • Not Rated (2005) • Dol (2007) • Fasle kargadan (2012) • A Postcard from Istanbul (2015)

'Backstabbing For Beginners' CANSU TOSUN • Die Toten vom Bodensee (2014) • Anna (2019) • I Am You (2019) • Halo: A Hero's Journey (2021)

'Halo: A Hero's Journey' MURAT HAN • Sobaka (2008) • Beyond The Trophy (2011)

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