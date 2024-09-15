15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dün ikinci kez gözaltına alınan Salim Güran’ın 15 yaşındaki işçisi R.A, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Salim Güran YENİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Salim Güran’ın ses kaydı aldığı ve sildiği telefon görüşmelerinin kaydının geri getirilmesinin ardından, R.A. ile Kürtçe yapılan bir konuşması soruşturma dosyasına girdi. Geri getirilen ve dikkat çeken o konuşmada Salim, R.A.’ya "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" ve R.A. ise "Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" diye konuşuluyor. REKLAM BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI Kürtçe yapılan bu görüşmenin analizi bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi yaptığı bu çözümü savcılığa gönderdi. Savcılık da saat 18.38’da yapılan bu konuşmanın içeriğini, dün ifadesi alınan Salim Güran’a sordu.

SALİM GÜRAN CEVAP VERDİ Salim Güran bu konuşmaya "Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti R.A.'ya bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile herhangi bir ilgisi yoktur" diye cevap verdi. R.A.’YA İKİNCİ KEZ SORULDU Yapılan soruşturma kapsamında, 24 kişinin ilk gözaltına alındığı listede R.A. da bulunuyordu. İlk gözaltındaki soruşturmayla ilgili 12 Eylül günü alınan ifadesinde, savcılık Salim Güran ile yaptığı bu telefon kaydı konuşmasını sordu. "Hatırlamıyorum" diyen R.A. serbest kaldıktan bir gün sonra yeniden gözaltına alındı. Salim Güran’ın ifadesinin ardından R.A.’nın da ikinci kez ifadesi alındı. REKLAM "ARAMIZDA BÖYLE KONUŞMAYI HATIRLAMIYORUM" Soruşturmayı sürdüren savcı R.A.’ya “Daha önceki ifadesinde hatırlamadığını söylediği telefon görüşmesine ilişkin bilirkişi raporu ve Salim Güran'ın 13/09/2024 tarihinde alınan ifadesi okunarak 'Bu görüşmeyi anlatınız' diye sordu. R.A. bu soruya “Ben kesinlikle dediğim gibi aramızda böyle bir konuşma hatırlamıyorum. Ben böyle bir kaçak elektrik cihazı hiç görmedim. Hiç duymadım. Aramızda kesinlikle böyle bir konuşma geçmedi. Ben önceki ifademde de dediğim gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Olayla ilgili kesinlikle bilgim ve görgüm yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

İKİ SAYFALIK İFADE VERDİ Çok konuşulan telefon kaydıyla ilgili sorulan soruya cevap veren R.A., tutuklandığı son soruşturmada iki sayfalık ifade verdi. İfadesinde savcılığın sorduğu bazı sorulara da yanıt verdi. İşte R.A.’nın son ifadesi; REKLAM "SALİM GÜRAN’I İLK 07.00’DE GÖRDÜM" “Ben 21/08/2024 günü Salim Güran'ı ilk olarak saat 07:00 civarlarında Batıkarakoç tarafındaki mısır tarlasında gördüm. Bir süre yanımızda durduktan sonra ayrıldı. Daha sonra ise yine aynı gün Batıkarakoç'taki aynı tarlaya saat 14.00-14.30 arasında tekrardan geldi. Tarlada birlikte oturup çay içiyorduk. Hatta Salim Güran, babam Mehmet Selim Atasoy'u da arayarak tarlaya çağırdı.” “SALİM GÜRAN ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GİTTİ” “Bir süre sonra da babam Mehmet Selim Atasoy yanımıza geldi. Bir süre hep birlikte oturduktan sonra babam saat 16.00-16.30 sıralarında Çarıklı yolundaki diğer tarlaya gitti. Biz ise Salim Güran ile beraber bir süre daha Batıkarakoç tarafındaki tarlada birlikte oturduk. Hatırladığım kadarıyla saat 17.00 sıralarında Salim Güran üzerini değiştireceğini söyleyerek yanımdan ayrılarak ikametine gittiğini söyledi.” REKLAM SAVCILIK "NEDEN DEĞİŞTİRDİ" DİYE SORDU R.A.’nın Salim Güran gidip üstünü değiştirdi demesi üzerine Savcılık “Salim Güran'ın üzerini neden değiştirdiğini biliyor musunuz” diye sordu. R.A. bu soruya “Ben tarlada fiskiyelerle uğraşıyordum. Salim Güran da kendisi de fiskiyelerin tamiriyle ya da sulamayla uğraşmayı düşündüğünden üzerini değiştirmeye gitmişti. Salim Güran yaklaşık yarım saat sonra üzerini değiştirip tekrar yanıma yani Batıkarakoç tarafındaki mısır tarlasına geldi. Ben de o sırada işimi bitirmiştim.” diye cevap vererek ifadesine devam etti. “NARİN'İN KAYIP HABERİ GELDİ” “Kısa bir süre sonra babam Mehmet Selim Atasoy da işini bitirerek yanıma geldi. Babam da gelince benden yemek hazırlamamı istedi. Yemeği hazırladım. Ben, Salim Güran ve babam yemeğimizi yedik. Hatırladığım kadarıyla saat 19.30-20.00 sıralarında Salim Güran'ın telefonu çaldı. Arayan kişi Salim Güran'a Narin Güran'ın kayıp olduğunu söyledi. Salim Güran da babam ile birlikte arabaya binerek uzaklaştı. Hatta kısa bir süre gittikten sonra bana seslenerek el fenerini unuttuğunu söyleyerek el fenerini istedi. Ben de hemen hızlıca, koşarak götürdüm.” REKLAM SAVCILIK ÇELİŞKİYİ SORDU Savcılık da “Yukarıdaki beyanında Salim Güran'ın tarladaki çalışmalara yardım etme amacıyla kıyafetini değiştirmeye gittiği hususunu belirtmesine karşın Salim Güran yanlarına tekrar geldiğinde çalışmaların bitmiş olması ve yemek hazırladıkları beyanı arasındaki çelişki soruldu” ifadelerine yer verdi. R.A. “Yukarıda dediğim gibi Salim Güran geri geldiğinde hem babam hem de ben işlerimizi bitirmiştik. Salim Güran yanımıza geldikten sonra kendisi tarlada herhangi bir iş yapmadı.” diye cevap verdi. Savcı ayrıca, Tavşantepe Mahallesi'nde çalıştığı Salim Güran'a ait tarlalarda kaçak elektrik kullanıldığına dair bir bilgisi olup olmadığını da sordu. R.A. “Ben sucu olduğum için sadece sulama işiyle uğraşıyorum. Vanaları açıp kapatıyorum. Benim böyle bir durumla alakalı kesinlikle bir bilgim yoktur. Haberim yoktur. Tarlalarda kaçak elektrik kullanmak amacıyla böyle bir kaçak elektrik cihazına benzer bir şey olup olmadığını da bilmiyorum. Ben daha önce sürekli sulama işiyle uğraşmama rağmen böyle bir cihaz ya da düzenek görmedim.” dedi.