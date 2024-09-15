Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni hocası Şenol Güneş ile ilk sınavına çıkacak olan bordo-mavililer, dev maçı kazanıp yeni bir sayfa açma hedefinde. Siyah-beyazlı ekip ise yakaladığı çıkışı sürdürmek peşinde. 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek
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Sezona kötü bir başlangıç yapan ve Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak yerine Şenol Güneş'i takımın başına getiren Trabzonspor ile milli araya gümbür gümbür giren Beşiktaş bugün Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
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Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.
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Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.
Yeni hocasıyla çıkacağı karşılaşmayı kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen bordo-mavililer, alınacak iyi sonuçla hem taraftarıyla barışmayı hem de çıkışını başlatmayı hedefliyor.
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140. RANDEVU
Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 158 gol kaydetti.
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Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi.
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Nokta atışı transferleriyle bambaşka bir çehreye bürünen ve bu sezon oynadığı 6 resmi maçı da kaybetmeyen (5G, 1B) siyah-beyazlılar da zorlu deplasmanda 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
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MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Cham, Mendy, Visca, Orsic, Banza
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BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Gedson, Musrati, Mario, Rashica, Rafa, Immobile