Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla haftaya lider olarak girdi.
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Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.
Kasımpaşa bu sezon ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.
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MUHTEMEL 11'LER
KASIMPAŞA: Giannotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouanes, Nuno Costa
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FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko