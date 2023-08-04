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        Haberler Sağlık UNICEF: Nijerya'da difteri salgınında 7 ayda 122 çocuk hayatını kaybetti

        UNICEF: Nijerya'da difteri salgınında 7 ayda 122 çocuk hayatını kaybetti

        Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da 7 ayda 122 çocuğun difteri salgınında yaşamını yitirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:10
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        UNICEF: Nijerya'da difteri salgınında 7 ayda 122 çocuk hayatını kaybetti
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        UNICEF Nijerya İletişim Sorumlusu Safiya Akau, yaptığı açıklamada, difteri salgınının ülkenin farklı eyaletlerine yayılmaya devam ettiğini belirtti.

        Akau, Ocak-Temmuz 2023'te 122 çocuğun salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Ülkede temmuza kadar 1387 difteri vakasının kaydedildiğini ve vakaların yüzde 71,5'inin 2 ile 4 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğüne dikkati çeken Akau, "Doğrulanmış vakaların yalnızca yüzde 22'sinin rutin çocukluk aşılarını yaptırmış olduğunu belirtmek yürek burkucudur." ifadesini kullandı.

        Akau, UNICEF'in Nijerya'da çocukları etkileyen ve giderek büyüyen difteri salgınına karşı çabalarını artırdığının altını çizdi.

        Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık ölüme yol açabiliyor.

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        #difteri
        #nijerya
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