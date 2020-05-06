Elazığ'ın 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu ramazan boş kaldı.
Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan ve her yıl ramazan ayında geceleri yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Harput Mahallesi, bu yıl boş. Ancak tarihi mekanlar başta olmak üzere mahalledeki ışıklandırmalar ise ayrı bir görsel sunuyor. Normal zamanda 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan tarihi mahalleyi yazın günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyor.
'İLK KEZ GECE VE GÜNDÜZ BOŞ KALDI'
Harput Mahallesi'nin geçmiş yıllara nazaran ilk kez gece ve gündüz boş kaldığını vurgulayan Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Koronavirüsten dolayı Harput belki yetim, öksüz kaldı ama bunun yanı sıra biraz temiz kaldı. Bunu fırsata dönüştürerek çalışmalar yaptık. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra vatandaşlarımızı tekrar Harput'a bekliyoruz. Her yıl buralar özellikle ramazan ayında cıvıl cıvıldı. İnşallah bu bayramdan sonra koronavirüs ortadan kalktıktan sonra en kısa zamanda vatandaşlarımız gelir, Harput'taki bu güzelliği görmüş olur diye temenni ediyoruz" dedi.
'GÜNDÜZÜ AYRI GECESİ AYRI BİR GÜZEL'
Tarihi mahalleye günlük 10 bin civarında aracın giriş yaptığını anımsatan Demirpolat, "Harput'un gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir güzel. Gündüz de vatandaşlar cıvıl cıvıl akşam ayrı bir güzelliği var. Vatandaşlar gelip buralarda yine aynı zamanda türbe ziyaretleri de yapmakta. Ama 4 bin yıllık bir tarihi geçmişi olan bir mahallede koronavirüsten dolayı görüldüğü üzere gecenin bu saatinde tamamen boş. Gündüzleri buraya 10 bin araç geliyordu, hedefimiz bu tarihi mahallenin, Harput'un 15 bin araç girişi olmasıdır. Vatandaşların da buraya tekrardan rağbet göstereceğini umuyoruz" diye konuştu.
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