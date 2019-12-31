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HaberlerFutbolÜnal Karaman'a duygusal veda! Taraftara seslendi: "Takımınıza sahip çıkın"

Ünal Karaman'a duygusal veda!

Trabzonspor ile dün yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı. Bir grup taraftar, başarılı teknik direktöre eşlik ederken Ünal Karaman taraftarlardan ricada bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın" ifadelerini kullandı

31.12.2019 - 11:44 | Güncelleme:
Ünal Karaman

Süper Lig'de son 9 sezonun en başarılı ilk yarısını geçiren Trabzonspor'la yolları ayrılan Ünal Karaman, şehirden ayrıldı. Taraftar ise başarılı teknik direktörü yalnız bırakmadı.

Trabzon Havalimanı'nda bir grup bordo-mavili taraftarın yolcu ettiği Karaman, sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Taraftarlarla bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Kalbimiz burayla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen insanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın" şeklinde konuştu.

Taraftarların, "Bu burada bitmedi. Bekleyeceğiz hocam" şeklinde yanıt verdiği Karaman, "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" sloganlarıyla uğurlandı.

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