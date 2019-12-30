Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevi bugün karşılıklı anlaşma sonrasında sona eren Ünal Karaman, ayrılık sonrasında ilk açıklamayı yaptı. Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ahmet Ağaoğlu ve yönetime, teknik kadrodaki arkadaşlara, kulüp personeline ve tüm oyuncularıma teşekkür ederim."

"1990'da tesislerinin kapısından sporcu olarak girdiğim, zaman içerisinde 'Dozer Cemil' gibi takım kaptanlığını yapma şerefine mazhar olduğum, 19 aydır teknik direktör olarak hizmet ettiğim Trabzonspor’daki görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım."

"Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır."

"Geldiğimiz bu noktada hadiselerin tafsilatını tartışmanın, gönül verdiğimiz Trabzonspor camiasına zarar vereceği kanaatindeyim. Meslek ahlakı anlayışım gereği bugün 'Ünal Karaman'a düşen 'İsmail tevekkülü ve teslimiyeti'dir."

Şartlar ne olursa olsun bize yakışanı yapmak boynumuzun borcudur.

Bahtiyar Vahapzade’nin dediği gibi, 'Mum eğer yanmırsa yaşamır demek, Onun yaşamağı yanmağındadır…”