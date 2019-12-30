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Trabzonspor'da Ünal Karaman'la yolların ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü! 17 haftada topladığı 32 puanla ligin ilk yarısını 3. sırada tamamlayan ve son 9 sezonun en yüksek puanına ulaşan bordo-mavililerde başarılı teknik adamla yolların ayrıldığı haberi şehri ayağa kaldırdı. Trabzonspor taraftarları, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine giderek yönetimi protesto ederken, Ünal Karaman'a destek oldu. Ünal Karaman'ın ayrılık kararının perde arkasında ise bir başka teknik direktörle temasa geçilmesinin yattığı iddia edildi.
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Alman teknik direktör Felix Magath'la temas kurdu. Bu gelişmenin Ünal Karaman'ın kulağına gitmesi ise yönetim ile Karaman arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Konyaspor maçı sonrasında Ahmet Ağaoğlu'nun eleştirilerine kırılan Karaman'ın, görevdeyken bu görüşmenin yapılması üzerine ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Trabzonspor Kulübü'nün bugün resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
2 KEZ ALMANYA DIŞINA ÇIKTI
Kariyeri boyunca ülkesinde Hamburg, Nürnberg, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih, Wolfsburg ve Schalke 04'ü çalıştıran tecrübeli teknik adam, 2014'te İngiltere'nin Fulham takımının başına geçmiş, 2016'da ise Çin ekibi Shandong Luneng ile anlaşmıştı. Kariyerinde Almanya dışına sadece Fulham ve Shandong Luneng ile çıkan Magath, Aralık 2017'de Çin ekibinden ayrılmıştı. 66 yaşındaki teknik direktör, Bayern Münih'le iki, Wolfsburg ile bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.
AHMET AĞAOĞLU, KONYASPOR MAÇI SONRASI FUTBOLU ELEŞTİRMİŞTİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de 16. haftada elde edilen 1-0'lık İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında oynanılan futbolu eleştirmişti. Ağaoğlu, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" ifadelerini kullanırken Ünal Karaman da Kayserispor mücadelesi sonrasında bu açıklamalara yanıt vermişti.
Karaman, Ağaoğlu'nun eleştirisinin yöneltildiği soruya "3 gün sonra duydum. Elbette ki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan'la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa yine cevap verip konuşabiliriz" cevabını vermişti.
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