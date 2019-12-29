Trabzonspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor! beIN SPORTS'un haberine göre Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı! Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi puanını yakalamıştı. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini görememişti.

Dün alınan Kayserispor galibiyeti sonrasında basın toplantısında açıklamalar yapan Ünal Karaman, görevi bırakacağına yönelik iddiaları yanıtlamış ve "Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Bizde çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler. Böyle bir yaklaşım, tavır, düşünce olursa benden net şekilde duyarsınız. Bu da bizlere işveren insanlarla beraber bir araya gelip konuşulacak konulardır." ifadelerini kullanmıştı.