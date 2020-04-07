Un helvası nasıl yapılır? pratik ve kolay un helvası tarifi nedir? soruları, sofralarımızın vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan bu tarifi yapmak isteyenlerin gündeminde. Un helvası hem az ve kolay bulunur malzemeleriyle hem de kısa sürede yapılarak servis edilmesiyle uzun yıllardır sofraların en çok aranan tatlısı olmuş durumda. Pratik un helvası tarifi haberimizde...

UN HELVASI TARİFİ

100 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Şerbeti için:

3.5 su bardağı şeker

4 bardak su

UN HELVASI YAPILIŞI

Un helvanıza ilk önce şerbeti yaparak başlayın. Tencereye şeker ve suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbetin kıvamı koyulaşınca altını kısın.

Daha sonra başka bir tencereye margarin ve sıvı yağı koyun.

Eriyen yağın içine unu yavaş yavaş ekleyin. Unu eklerken karıştırmayı unutmayın.

Unu kavurmaya devam ederken unun kokusu geldiğinde ve rengi dönmeye başladığında şerbeti içine ekleyin.

Un şerbeti tamamen çekene kadar karıştırmaya devam edin.

Kıvamı hazır hale gediğinde tencereyi ocaktan alın ve bir kaşık yardımı ile helvaya şekil verin.

UN HELVASI YAPMANIN PÜF NOKTASI

Unun içine şerbeti dökerken hiç durmadan karıştırmak çok önemlidir. Yoksa un topak topak olur ve helvanın kıvamı tutmaz. Bu sebepten dolayı şerbeti eklerken hiç durmadan hızlıca karıştırılması gerekir.

Unu rengi tam döndüğü anda şerbeti dökmelisiniz. Unu yakmamaya dikkat edin.