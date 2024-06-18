Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

Sevilay Tilda Oğuz şu açıklamayı yaptı: Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum.