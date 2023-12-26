Umudunu Kaybetme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness) filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünü ünlü oyuncu Will Smith'in üstlendiği Umudunu Kaybetme filmi 16 Aralık 2006 yılında vizyona girmiştir. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, Umudunu Kaybetme filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte Umudunu Kaybetme filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Umudunu Kaybetme filmi 26 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Gabriele Muccino'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Steven Conrad tarafından kaleme alınmıştır. Peki ,"Umudunu Kaybetme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? The Pursuit of Happyness ne zaman çekildi?" İşte Umudunu Kaybetme filminin konusunu ve oyuncu kadrosu...
UMUDUNU KAYBETME KONUSU
İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğulu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz, vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır.
KAYBETME FİLMİ OYUNCULARI
Will Smith, Chris Gardner
Thandiwe, Newton Linda
Jaden Smith, Christopher Gardner
Dan Castellaneta, Alan Frakesh
Zuhair Haddad, Cab Driver
James Karen, Martin From
Kurt Fuller Walter, Ribbon
Mark Christopher, Lawrence Wayne
Brian Howe, Jay Twistle
Domenic Bove, Tim Ribbon
Takayo Fischer, Mrs. Chu