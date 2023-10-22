Ümraniyespor: 3 - Manisa FK: 2 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, 90+9'da bulduğu golle Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. Manisa FK'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Ümraniyespor ile Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi.
Ümraniyespor, 13. dakikada Strahil Popov, 59. dakikada Dejvi Bregu ve 90+9'da Viktor Klonaridis'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Manisa FK'nın gollerini ise 47. dakikada Tugay Kacar ve 90. dakikada Lima kaydetti.
Ligde geçen hafta Altay'ı yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Ümraniyespor Manisa FK'yı da evine eli boş gönderdi. İstanbul ekibi puanını 8'e çıkardı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Manisa FK ise 13 puanda kaldı.