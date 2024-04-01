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        Haberler Gündem Ümraniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Ümraniye Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı kim oldu?

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart tarihinde oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından sona erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle Türkiye genelinde oy sayım süreci başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre, İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı belli oldu. İşte yerel seçim sonuçları ile İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı kim oldu sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:04
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        • 1

          31 Mart Pazar günü tamamlanan yerel seçimlerin ardından, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanları belli olmaya başladı. Bu kapsamda İstanbul ilinde ikamet edenler, "İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte yerel seçim sonuçlarına göre, İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı...

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        • 2

          ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM OLDU!

          Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; İstanbul Ümraniye ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 42.61 oy oranı ile Ak Parti adayı İsmet Yıldırım oldu.

          Ümraniye ilçesinde açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Yıldırım'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

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        • 3

          EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

          49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

          İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

          Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        • 4

          YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 HABERTURK.COM’DA

          31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı, 17:00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.

          Seçim sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını Haberturk.com seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

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