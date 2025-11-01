Ümraniye'de oğlunu ve kardeşini öldüren zanlı yakalandı

Ümraniye ilçesi Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y. henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. evde oğlu H.Y.Y'ye (9) bıçakla saldırdı.

Aynı apartmanda oturdukları öğrenilen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OĞLUNU VE KARDEŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan baba Fatih Y'yi gözaltına aldı.