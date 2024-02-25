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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'AİLEMİ BEN DEĞİL UZAYLILAR ÖLDÜRDÜ' Ümraniye'de eşi ve kızlarını öldüren Suat Güney 3 tabanca ile yakalandı, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi - Son dakika haberleri

        Ümraniye'de ailesini katleden Suat Güney, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!

        Ümraniye'de tartıştığı dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney'in saklanmak için gittiği kickboks salonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı. İş insanın üzerinden 3 tabanca çok sayıda mermi ve bir bıçak ile yüklü miktarda döviz ele geçirildiği öğrenildi. Psikolojik durumunun iyi olmadığı belirtilen şüpheli, adliyeye gönderilirken "Ben öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" dedi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Suat Güney tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:18
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        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
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        Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan sitede dün meydana gelen olayda iş insanı Suat Güney, önce kızları Zeliha Güney (30), Miney Güney (31)’i daha sonra da dini nikahlı karısı Yasemin Ünlü’yü tabancayla öldürdü.

        KİCKBOKS SALONUNDA YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını takip ederek olaydan sonra kaçan Suat Güney’in bir süre sonra otomobilini bırakarak, yanına otomobille gelen bir başka kişiyle kaçışını sürdürdüğü belirlendi.

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        Bu kez bu otomobili, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip eden şüphelinin Kartal, Karlık mahallesi, Soğanlık caddesi üzerinde bir kickboks salonuna gittiği belirlendi. Polis güvenlik önlemleri alarak buraya operasyon yaptı. Şüpheli Suat Güney gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüpheliyi buraya getiren salonun işletmecisi F.D.’de yakalandı.

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        ÜZERİNDE 3 TABANCA BİR BIÇAK BULUNDU

        Polis şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 3 tabanca, 6 şarjör içinde çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirildiği öğrenildi.

        İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli psikolojik durumunun oldukça bozuk olduğu öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde önce tartıştığı büyük kızını öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin daha sonra diğer kızı ve imam nikahlı karısını vurduğunu söylediği öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde imam nikahlı eşi ile kızlarının kendisini dinlemediğini söylediklerini yapmadığını söyleyen şüphelinin bu nedenle aralarında sık sık tartışma yaşandığını belirttiği kaydedildi. Olay günü bir anda kendisini kaybettiğini söyleyen Suat Güney ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını söylediği belirtildi.

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        Ümraniye'de silahlı bir şahıs, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile iki kızını silahla vurarak öldürdü. Eşi tarafından vurularak öldürülen Yasemin Ünlü Kartal'da düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi.
        Ümraniye'de silahlı bir şahıs, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile iki kızını silahla vurarak öldürdü. Eşi tarafından vurularak öldürülen Yasemin Ünlü Kartal'da düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi.

        Öte yandan cinayet zanlısını spor salonuna getiren F.D. ise cinayetten haberi olmadığını, kickboks federasyon başkanlığına aday olacağını bildiği Suat Güney’in kendisini telefonla arayarak almasını istediğini söyledi. Şüpheli F.D.'in “Beni telefonla arayarak yanına çağırdı. Ben de aracımla onu alıp birlikte spor salonuna gittik. Yoldayken moralinin bozuk olduğunu gördüm ve nedeni sordum. O da 3 saat sonra anlatacağını söyledi. Olaydan haberim yoktu" dediği öğrenildi.

        ADLİYEYE GİDERKEN "UZAYLILAR ÖLDÜRDÜ" DEDİ

        Poliste işlemleri tamamlanan Suat Güney ile F.D. adliyeye sevk edildi. Suat Güney adliyeye götürülürken “Neden öldürdünüz" sorusuna “Ben öldürmedim. Kimseyi öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" yatını verdi.

        SUAT GÜNEY TUTUKLANDI

        Şüpheli Suat Güney emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Suat Güney tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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