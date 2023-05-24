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Ümit Özdağ: Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye'deki mülteciler hakkında "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi

Giriş: 24.05.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ümit Özdağ: Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
Özdağ: Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki mültecilerin geri dönüşleri hakkında, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazısını yazdığı anların videosunu paylaşarak tweet attı.

Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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