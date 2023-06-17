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Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.

Giriş: 17.06.2023 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti
AA

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Milliler, karşılaşmaya Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Saatçı, Ravil Tagir, Kazımcan Karataş, Emirhan İlkhan, Cem Türkmen, Aksel Baran Potur, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan ilk 11'iyle çıktı.

Ay yıldızlılarda teknik direktör Levent Sürme, ikinci yarıda Göktan Gürpüz, Emircan Gürlük, Ayberk Karapo, Metehan Baltacı ve Erencan Yardımcı'ya forma şansı verdi.

Türkiye, 59. dakikada Enis Destan'ın penaltı vuruşundan kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 20 Haziran Salı günü de Bosna Hersek ile özel maç yapacak.

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