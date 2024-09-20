Ümit Erdim, Seda Çınar ile boşanma nedenini açıkladı
Mayıs ayında iki çocuğunun annesi Seda Çınar ile boşanan Ümit Erdim, ayrılık hakkında konuştu. "Kimse, yola boşanmak için çıkmıyor" diyen Erdim; "Şiddetli geçimsizlik tabelası altında yazılabiliriz" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ümit Erdim, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mayıs ayında Seda Çınar ile 7 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Erdim, boşanma hakkında konuştu.
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"KİMSE YOLA BOŞANMAK İÇİN ÇIKMIYOR"
Boşanmalarının altında özel bir nedenin yatmadığını vurgulayan Ümit Erdim; "Kimse, yola boşanmak için çıkmıyor ama hayatın da gerçekleri var. Bundan sonra çocukların iyi olması bizim için önemli. Bazı şeylerin ucu biraz kaçıyor ve kontrol edemiyorsun bizde majör hikâye yok" dedi.
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"REYTİNGLİK BİR MALZEME YOK"
Ümit Erdim, daha sonra; "Şiddetli geçimsizlik tabelası altında yazılabiliriz ama reytinglik bir malzeme yok" açıklamasında bulundu.
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Ümit Erdim ile Seda Çınar'ın Ses ve Eda adında iki kızı bulunuyor.