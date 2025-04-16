Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!

Tarih 26 Temmuz 2022'ydi. Milas'a bağlı Güllük Limanı'na yanaşan Vanuatu bayraklı “Ocean Blue” gemisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınmıştı. Ekipler hemen harekete geçti, ticari gemi takibe alındı.

Bu takip esnasında ABD bayraklı “Belgor” adlı lüks bir yatın gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Lüks yat, Yalıkavak açıklarından Yunan karasularına doğru hızla kaçıyordu. Ekiplerin “dur” ikazına cevap vermeyen lük yatın peşine 4 sahil güvenlik botu takıldı. Helikopter ve uçakla da havadan takip yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren takibin ardından yat ateş açılarak durduruldu. “Ocean Blue” adlı gemide yapılan aramada 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Denizde ve kıyıda devam eden aramalarda da 81 kilo uyuşturucu madde bulundu.

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MÜRETTEBAT VE YAT SAHİBİ İÇİN 30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili hem yatta hem de “Ocean Blue” adlı gemide bulunan 18 şüpheli yakalandı. Aralarında lüks yatın sahibi eski armatör Ali Korman Erbacıoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı 110 sayfalık iddianame hazırladı. Uyuşturucuyu yata sevk ettiği iddiasıyla gemideki 14 mürettebat ile yat sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 18 şüphelinin her biri için 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'inci duruşması yapıldı. Sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı.

“GAZ KOLUNDA ARIZA VARDI” İDDİASINI BİLİRKİŞİ RAPORU ÇÜRÜTTÜ Gemide yağcı olarak çarkçıbaşı Necmettin Berber'e bağlı çalışan sanık Eser Özyapı önceki duruşmalarda ifadesinde, geminin gaz kolunda arıza olduğu için duramadıklarını ve uyuşturucu maddelerden bilgisi olmadığını ileri sürmüştü. Ancak dosyaya giren bilirkişi raporunda OCEAN BLUE gemisinin makine pitch kontrol mekanizmasıyla ilgili herhangi bir arıza kaydı olmadığı kaydedildi. Ayrıca, uyuşturucu maddelerin bulunduğu çuvallar üzerinde, Eser Özyapı'nın görevli olduğu makine dairesinin fiziki şartlarıyla örtüşür yağ kalıntıları bulunmuştu. “SAHİL GÜVENLİĞİN UYARILARINI DİKKATE ALMADI” Lüks yatın çalışanlarından İbrahim Çelik ise ifadesinde, tekneyi Ali Korkman Erbacıoğlu'nun kullandığını ve yukarı çıktığında sahil güvenlik botunun yata birkaç kez çarptığını gördüğünü söyledi. Çelik, Bu sırada sahil güvenlik görevlilerince sürekli olarak makineleri “stop et” uyarısı yapıldığını ancak Erbacıoğlu'nun bu uyarılara cevap vermediğini hatta yata doğru ateş edildiğini gördüğünü belirtti. Erbacıoğlu'na ne olduğunu sorduğunda, “sen sus” diyerek sinirli bir şekilde uyarıldığını aktardı. Ayrıca, İbrahim Çelik ifadesinde, Erbacıoğlu'nun telefonla konuşma yaparak telefondaki şahsa sıkıntı var dediğini telefon görüşmesinden sonra elindeki telefonu denize fırlattığını öne sürdü.

“OLAĞANDIŞI BİR ŞEY GÖRMEDİM” Gemide çarkçıbaşı olarak çalışan sanık Necmettin Berber ise savunmasında, Murat Abrak, Eser Özyapı, Nejdet Akkuş ve Mamuka Chachua isimli personellerin yardımcısı olarak çalıştığını belirtti. Başka bir ülkeden çıkış alacakları esnada gemide kaçak yolcu veya kaçak malzeme bulunup bulunmadığı hususunda tüm mürettebat tarafından kontrol yapıldığını, Fildişi sahilinden çıkarken kendisinin bacayı, yardımcılarının ise makine bölümünü kontrol ettiklerini ancak olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve olağandışı çuval benzeri bir şey görmediğini ileri sürdü. “BU OLAY KURMACADIR, ÇUVALLARIN ORADA ÇIKMASINA İMKAN YOKTUR” Sanıklardan Atilla Argüz ise olayın kurmaca olduğunu iddia etti. “Denizde bulunduğu söylenen çuvallar o günkü hava şartlarına bakıldığında ufak bir hesapla orada çıkmasına imkan yoktur, 3 ana şey bizim suçsuz olduğumuzu açıkça göstermektedir” savunmasını yaptı. 10 SANIĞA AYRI AYRI 30 YIL HAPİS CEZASI Sanıklar lüks yatın sahibi eski armatör Ali Korkman Erbacıoğlu, Atilla Argüz, Atilla Oflu, Hasan Öksüz, İbrahim Çelik, Metin Şirin, Mustafa Gül, Sayit Şölen, Yaşar Türkmen ve Batuhan Okur'a “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan ayrı ayrı 30 yıl hapis cezası ve 375 bin TL adli para cezası verildi. Mahkeme, 8 sanık hakkında ise beraat etti. Sanıklar Eser Özyapı, Hasan Akkurt, Mamuka Charchua, Murat Abrak, Necmettin Berber, Nejdet Akkuş, Serdar Düzenli ve Tayfun Göktaş'ın “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği kanaatine yer verildi. Bu nedenle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

Fotoğraflar: DHA