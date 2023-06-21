Uluslararası Satranç Turnuvası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

DHA

Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenecek turnuvada 20'yi aşkın ülkeden 1000'in üzerinde yarışmacı mücadele edecek. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Nikah ve Gençlik Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuva tanıtım toplantısına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ve Turizm Geliştirme Vakfı (TUGEV) başkan vekili Bahadır Yaşık katıldı.

TURAN: 20'NİN ÜZERİNDE ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da, Uluslararası Satranç Turnuvası'nı, Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Öncelikle; böylesine geniş katılımlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak olmamız dolayısıyla duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye Satranç Federasyonuna, İstanbul Ticaret Odasına ve tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ederim. 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'na, 20'nin üzerinde ülkeden katılım olacak. Bütün maçların heyecanla izleneceğinden eminim. Aynı heyecanla Fatih'imiz adına, bizzat içimde taşıdığımı da, özellikle belirtmek isterim" dedi.

"TÜM SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Sözlerine devam eden Başkan Turan, "Fatih Belediyesi olarak; bütün gençlerimizin bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmesini önemsiyor, bu uğurda yoğun gayret sarf ediyoruz. Son dört yıl içinde; Bu turnuvanın gerçekleştirileceği mekan gibi birçok spor tesisini Fatih'e kazandırdık. Ayrıca, sportif kültürün şehrimiz genelinde yaygınlaşması gayesiyle, Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası gibi, dünya çapındaki spor etkinliklerine, organizasyonlara her zaman, seve seve kucak açtık. Fatih'imizde, kurmuş olduğumuz spor tesislerimizde daha kapsamlı uluslararası organizasyonların gerçekleşmesi, en büyük hedeflerimiz arasındadır. Satranç, son yıllarda, gençler arasında, fazlasıyla ilgi gören, sevilen bir oyun. Ev sahipliğini yaptığımız turnuvanın da, satranca olan ilgiyi, kat be kat artıracağına gönülden inanıyorum. Turnuvaya katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

TULAY: ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAYACAĞIZ

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Bugün çok önemli bir vesileyle buradayız. 8'incisini hayata geçireceğimiz Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nın son derece görkemli olacağına dair hiçbir kuşkumuz yok. 26 Ağustos, 1 Eylül tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın hazırlıklarına şimdiden başladık. Elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. Çünkü buraya ne kadar çok ülkeden üst düzey sporcu katılırsa bizde amacımıza erişmiş olacağız" dedi.

HACICAFEROĞLU: KENDİ SPORCULARIMIZIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Bu tür organizasyonlar şüphesiz kendi sporcularımızın gelişimi için önemli. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız sürece kendi sporcularımızın yeteneklerinin ön plana çıkması ve rekabet ortamı sağlanması açısından da önemli" şeklinde konuştu.

AVDAGİÇ: FEVKALEDE MUTLULUK DUYUYORUZ

İTO Başkanı Şekip Avdagiç, "Satranç çok kibar, elit ve akıl geliştirici bir spor. Bu anlamda gençleri daha çok düşünmeye ve hayatı kavramaya iten bir spor. Gerçekten satranç konusunda iyi bir noktaya gelen gençler iş yaptıkları alanlarda da daha farklı kombinasyonlarla neticeye gitme konusunda kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Bu etkinlikte olduğumuzdan dolayı fevkalade mutluluk duyuyoruz. Başarıyla devam etmesini diliyor ve önümüzdeki senelerde de bu güzel etkinliğe paydaş olmayı arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

YAKAŞIK: ULUSLARARASI OLMASI BİZİ AYRICA HEYECANLANDIRIYOR

TUGEV başkan vekili Bahadır Yaşık ise "Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası 8'incisi düzenlenecek. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu farklı bir spor, uluslararası olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor" diye konuştu.

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