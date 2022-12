"Asıl sorun 2023 ve 2024'te olacak"

“2022’Yİ ARAYABİLİRİZ”

Birol, “Rusya, dünyanın 1 numaralı enerji ihracatçısıydı ancak bu artık değişiyor. Dünyanın içinde bulunduğu enerji krizine bakmak için öncelikle 24 Şubat günü, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği gün ve sonrası olarak bakmak gerekiyor. Bu süreçte atılan adımlar 1. Global Enerji Krizi’ne neden oldu. Küresel bir enerji krizinin ortasındayız. Dünyanın birçok ülkesinin hatta tamamına yakınında enflasyon oranları 40 yıldır görmediğimiz seviyelere ulaşmış durumda. Dünyadaki birçok ülke ki, buna AB’de dahil resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya. ‘2022 yılı kötü bir yıl oldu, Allah’tan geride bırakıyoruz’ deniliyor. Ki gerçekten doğru, ama bence popülist bir yaklaşım çünkü; 2023 çok daha zor bir yıl olacak. Yani 2022’yi arama durumumuz bile olabilir” diye konuştu.

“1 NUMARALI KURBAN, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER OLACAK”

Birol sözlerine “İki tane soru var. Birincisi; ‘ülkeleri kriz nasıl etkiliyor ve nasıl etkileyecek?’ Bunun için üç bölgeye bakmak gerekiyor; gelişmekte olan ülkeler, Avrupa ve Rusya” diyerek devam ederken, yaşanacak krizin gelecekteki yıllarda bir numaralı kurbanının gelişmekte olan ülkelerin, Afrika ülkelerinin olacağını vurguladı.

Birol Avrupa’ya son 5 yıl boyunca ‘kaynak çeşitlendirme’ konusunda uyarılarda bulunulsa da sorunu şu an fark ettiklerini ve kriz bittiğinde on yıllarca tek bir ülkeye bağlı olmaları nedeniyle özeleştiri yapmaları gerektiğini de ifade etti. Birol “Şu an itibarıyla Avrupa bu kışı yara bere alsa da geçirecek gibi gözüküyor ama bence esas sorun 2023-2024 kışı olacak” derken, Avrupa için ikinci kötü haberin bölgenin bel kemiği olan sanayi sektörünün olacağını da vurguladı. IEA Başkanı “Enerji maliyeti arttıkça üretim maliyeti de artacak. Tedbir alınmazsa önemli sanayi sektörlerinde yavaşlama görülebilir ki bu sektörler istihdamın da beşiği” diye konuştu. Ancak tüm bunlara rağmen Birol Avrupa’nın tüm zor şartlara rağmen isabetli adımlar attığını, cesaretli ve daha önce eşi görülmemiş adımlar en azından bu kışı az hasarla anlatabileceğini bir kez daha vurguladı.