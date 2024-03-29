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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Uluslararası Caz Günü'nde 5 özel konser

        Uluslararası Caz Günü'nde 5 özel konser

        30 Nisan Uluslararası Caz Günü'nde İstanbul'da 5 farklı mekanda Portico Quartet,Üç: Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem, CHERISE, Dilek Sert Erdoğan 'Tribute to Aretha Franklin' ve Yazz Ahmed müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 00:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:07
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        Uluslararası Caz Günü'nde 5 özel konser
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        UNESCO tarafından 2012’de ilan edilen 30 Nisan Uluslararası Caz Günü 5 özel konserle kutlanacak. 30 Nisan Salı akşamı İstanbul’da 5 farklı mekanda sergilenecek performanslarla, müzikseverler Caz Günü’nü doyasıya yaşayacak. Blind’da Portico Quartet, Bova’da Üç: Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem, Salon İKSV’de CHERISE, Nardis Jazz Club’da Dilek Sert Erdoğan “Tribute to Aretha Franklin” ve Zorlu PSM %100 Studio’da Yazz Ahmed müzikseverlerle buluşacak.

        Portico Quartet

        Birleşik Krallık kökenli enstrümantal grup Portico Quartet, modern bir vurmalı çalgı olan hang'ı kullanmasıyla biliniyor. “Knee-Deep in the North Sea” isimli albümleriyle 2008’de Mercury Ödülü’ne aday gösterilen grup; caz, ambient ve elektronik müzik tarzlarıyla İngiltere caz listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Portico Quartet, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü konserleri kapsamında Blind sahesinde performans sergileyecek.

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        Üç: Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem

        Alp Ersönmez ve Çağrı Sertel’in elektronik altyapılarla seslendirdikleri besteler ile oluşan projeleri İKİ, Volkan Öktem’in katılımıyla zenginleşerek “ÜÇ” adıyla yoluna devam ediyor. Yıllar içinde pek çok farklı grupla, farklı tarzlarda beraber müzik yapan üçlü, bol doğaçlamalı, elektronik altyapılar üzerine kurulmuş enerjik setlerini dinleyicisi ile buluşuyor.

        Üç: Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem 30 Nisan’da Bova’da olacak.

        CHERISE

        CHERISE, 2021’de çıkardığı Remedy albümüyle söz yazarlığını ve vokaldeki başarısını müzikseverlere duyurdu. Steam Down, Rueban James, Omar ve Nubiyan Twist gibi müzisyenlerle birlikte çalıştı. 2022'de Michael Kiwanuka’nın L'Olympia (Paris) ve Colisée de Roubaix (Lille) konserlerinin ve Jamie Callum’un Avrupa’daki ilkbahar-yaz turnesinin açılışlarını yaptı. 2023’te CHERISE, Calling albümünü çıkardı. Cross the Tracks Festivali’nde ana sahnede performans sergiledi ve Love Supreme (İngiltere) ve Elbjazz Festivali’nde (Hamburg) başarılı performanslara imza attı.

        CHERISE, 30 Nisan’da Salon İKSV’de sahne alacak.

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        Dilek Sert Erdoğan "Tribute to Aretha Franklin”

        Türkiye’nin en güçlü RnB & Soul vokallerinden biri olan Dilek Sert Erdoğan, 2002’de “Sing Your Song” adlı müzik yarışmasında “En İyi Kadın Şarkıcı” ödülünü aldıktan sonra müzik sektörüne profesyonel olarak giriş yaptı. 2006’da Amerika’da düzenlenen “International Songwriting Competition” yarışmasında, kendisine ait dört parçayla 14 bin aday arasından, genel performans kategorisinde ilk 25 arasına girmeyi başardı. Dilek Sert Erdoğan, söz ve müzikleri kendisine ait olan dokuz İngilizce parçadan oluşan, Türkiye’nin ilk soul albümü Moments’ı 2013’te çıkardı. Yurt içinde ve dışında konserlerine devam eden Erdoğan, 30 Nisan’da Nardis Jazz Club’ta sahne alacak.

        Yazz Ahmed

        Caz trompetçisi olarak müzik kariyerini sürdüren Bahreyn asıllı Yazz Ahmed, müziğinde Arap ve Batı esintileri kullanarak bestelerini üretiyor. Radiohead, Lee Scratch Perry ve Transglobal Underground gibi gruplarla çalışan ve aynı sahneyi paylaşan Ahmed, “Finding My Way Home”un ardından “La Saboteuse” ve “Polyhymnia” albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde sahne alacak sanatçı, dinleyicilerine Zorlu PSM %100 Studio’dan seslenecek.

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        #Uluslararası Caz Günü
        #müzik
        #konser
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