Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 7 bin 700 yıllık üç insan figürü bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "2 figürünün çift olduğunu düşünüyoruz, aynı kostümü giymişler. Şapkaları var ve burunları sivri" dedi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.
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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda, 7 bin 700 yıllık üç insan figürü bulundu.
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Prof. Dr. Çevik Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Ulucak, günümüzden 8 bin 800 ile 8 bin 850 yıl öncesine dayanıyor. Bu sene M.Ö. 5 bin 700, 5 bin 800 yıllarına tarihlenen hem temel hem de depo olarak kullanılabilecek yapılar da ortaya çıkarıldı" dedi.
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"ANADOLU'DA PEK BİLİNEN ESERLER DEĞİL"
Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduklarını belirten Prof. Dr. Çevik, "Genelde araziden elleri ile göğsünü tutan, iri kalçalı kadın figürleri karşımıza çıkıyordu.
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Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduk. 2 figürünün çift olduğunu düşünüyoruz, aynı kostümü giymişler. Şapkaları var ve burunları sivri. Kadın olanın ise kucağında bebek taşıyor şekilde betimlendiğini görüyoruz.
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Bu figürlerin Balkanlar'da çok daha geç dönemlerde benzerleri görülüyor. Ulucak özelinde veya Anadolu'da pek bilinen eserler değil. Daha ziyade Balkanlar'da görülüyor. Figürler, pişmiş topraktan, kil malzemeden yapılmış ve günümüzden 7 bin 700 yıl öncesine ait eserler" diye konuştu.
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