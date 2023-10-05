Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

Prof. Dr. Çevik Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Ulucak, günümüzden 8 bin 800 ile 8 bin 850 yıl öncesine dayanıyor. Bu sene M.Ö. 5 bin 700, 5 bin 800 yıllarına tarihlenen hem temel hem de depo olarak kullanılabilecek yapılar da ortaya çıkarıldı" dedi.