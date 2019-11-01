Ultherapy (ameliyatsız yüz germe) nedir?

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
En basit tanımı; anne karnındaki fetüsün izlenmesine imkan tanıyan ultrasound teknolojisinin yardımıyla elastikiyetini kaybetmiş, sarkmış, kırışmış cildin ve düşmüş kaşların ameliyatsız olarak gerdirilmesinin sağlanmasıdır.
Ultherapy yöntemi; lazer teknolojisinin yapamadığı ve cerrahi operasyon ile başarılabilen iyileşme süresine ihtiyaç duyulmayan, enjeksiyonsuz ve risksiz bir teknolojidir. Tüm yüz için 30 dakikalık Ultherapy uygulama süresi bulunmaktadır. Ultherapy yönteminde kullanılan ve ‘Deepsea’ adı verilen teknoloji le cildin alt tabakalarında ‘Fokusulrasound’ ile sıcak noktalar oluşturulmaktadır. Bu şekilde cilt kendi onarım sürecini oluşturur ve yeni kolajen üretimine başlar. Cilt sıkılaşır ve lifting etkisi kendisini gösterir. Uygulama sonlandığında cilt toparlanmaya başlar ve 3 ay sonunda ideal görüntüsüne kavuşur. Tek olarak yapılan uygulama sonucunda cilt 1 sene boyunca aynı şekilde kendini muhafaza etmektedir.
Kırışıklık, sarkma gibi yer çekiminde dolayı cildimizde gelen tahribatı önlemek birçok yöntem ile mümkün olmaktadır. Cerrahi müdahale de bir yöntemdir fakat ultherapy yönteminin iyileşme sürece olmaması ve enjeksiyonsuz olması birçok yönden avantajlı olmaktadır. Cerrahi olmayan yüz asma yöntemi olan ultherapy yöntemi ile 30 dakikalık uygulamayla cilt altında bulunan bağ dokusunun güçlenmesi sağlanmaktadır.
Ultherap’i ne şekilde çalışır?
Genel olarak ultrasound prosedürlerinde olduğu gibi cilt ve cildin alt tabakası uzmanın rahat çalışabilmesi açısından; uygulama başlığı cilt üzerine gezdirilerek ulthera cihazı ile görüntülenmektedir. Sonrasında uygulama başlığı ile cildin 3 mm ve 4,5 mm altına fokuslanmış termal hasar odaklarının bundan olumlu bir şekilde faydalanması sağlanır. Cilt yüzeyini tahrip edici bir işlem değildir. Cildin tabakalarına ulaşan enerji sayesinde stimulasyon artar ve ciltte yeni kolajen oluşumunu sağlanır. Bu da sıkılaşma etkisi yaratarak, doğal olarak yüzün gerilmesini sağlar. Tek bir uygulama ile yenilenme süreci başlamaktadır. Ancak tam sonuç yaklaşık 60 ile 90 gün arasında alınmaktadır.
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