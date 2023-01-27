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Ülkesine gönderilirken kabin memuruna saldırdı! THY uçağı acil iniş yaptı!

Türkiye'den sınır dışı edilerek ülkesi Tunus'a gönderilen yolcu, Türk Hava Yolları (THY) uçağında kabin memuruna saldırdı. Olay üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaparken, Tunuslu yolcu gözaltına alındı

Giriş: 27.01.2023 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ülkesine gönderilirken kabin memuruna saldırdı! THY uçağı acil iniş yaptı!
Ülkesine gönderilirken kabin memuruna saldırdı! THY uçağı acil iniş yaptı!
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DHA

Türkiye'den sınır dışı edilen Tunuslu yolcu ülkesine gönderilmek üzere saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na ait (THY) TK-661 sefer sayılı uçağa bindirildi.

KABİN MEMURU YÜZÜNE DARBE ALDI

DHA'da yer alan habere göre uçağın kalkışından kısa bir süre sonra yolcu, kabin memura saldırdı. Kabin memurunun yüzüne darbe almasının ardından uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş izin istedi.

TUNUSLU YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Olay nedeniyle uçağın kapısına polis ekipleri yönlendirildi. Uçağın, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından Tunuslu yolcu gözaltına alındı.

KABİN MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Yüzüne darbe alan kabin memuru hastaneye götürüldü. Tunuslu yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından tekrardan yakıt alan uçak gecikmeli olarak tekrar Tunus´a gitmek için saat 11.55´te tekrardan havalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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