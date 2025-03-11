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        Haberler Ekonomi Para Ülker, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı - Para Haberleri

        Ülker, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı

        Ülker Bisküvi, 2024'te büyümeye devam etti. Şirket, 2024 yılını 84,1 milyar TL ciroyla kapattı. Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, "Geniş coğrafyalara yayılan işimiz, çevik ve proaktif yönetim anlayışımızla ciromuz 84,1 milyar TL'ye ulaştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:04
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        Ülker'den 84.1 milyar TL gelir
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        Ülker Bisküvi’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre 2024 yılı cirosu 84,1 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, 2024 yılını yüzde 18,5 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjı ile kapattı.

        Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, şirketin 80’inci yaşını kutladığı 2024’te hem finansal veriler hem de yenilikçi projelerle pek çok başarıya imza attıklarını belirtti. Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: "Pazara gidiş modelimizdeki revizyonlar ve üretim tesislerimizdeki teknoloji yatırımlarımızla verimlilik odaklı bir şekilde başarılı iş modelimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Dijitalleşme trendini yakından takip ediyor, teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üretim tesislerimizde otomasyona yaptığımız yatırımlar iş süreçlerimizi sadeleştiriyor, hızlandırıyor ve verimliliğini artırıyor. Geniş coğrafyalara yayılan işimiz, çevik ve proaktif yönetim anlayışımızla ciromuz 84,1 milyar TL’ye ulaştı. Yenilikçi olmak ve değişen trendlere hızla uyum sağlamak bizim için önemli. Tüketici davranışlarındaki değişimi, atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ediyor, bünyemizdeki 2 Ar-Ge merkezimizle yenilikçi ürün geliştirme stratejisiyle yol haritamızı belirliyoruz. Son 5 yılda 250’nin üzerinde yeni ürünümüz raflarda yerini aldı. Sadece 2024’te Türkiye’de 51 yeni ürünümüzü tüketicilerimizin beğenisine sunduk. İnovatif ürünlerimiz yurtiçi ciromuzun %15’ini oluşturdu. Güçlü inovasyonlarımız ve odak ürünlerimizle büyümemiz devam ediyor.”

        Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde, Ülker’in israfsız şirket kültürüyle sürdürülebilirliği çalışmalarının odağında tuttuğunu hatırlatan Buyurgan şu bilgileri aktardı: “Doğaya ve insana saygılı üretimle, tedarikçiler, üreticiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil tüm paydaşları içine alarak şekillenen sürdürülebilirlik çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Karbon salım artışı olmadan büyürken, tüm fabrikalarımızın elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ettik. 2030 ve 2050 Net Sıfır Yol Haritamızı hazırladık. Ham maddelerin %99’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ve %98’lik atık geri dönüşüm oranına ulaşan Türkiye’deki tüm fabrikalarımız ‘Zero Waste to Landfill’ (Toprağa Sıfır Atık) belgesini aldı. Önemli ham maddelerimiz fındık, kakao, buğday özelinde projelerimizi genişlettik. 2024 yılında 550 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG’in (London Stock Exchange Group) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performans (ESG) değerlendirmesine göre Ocak 2024’ün ardından 2 Ocak 2025 itibarıyla kendi kategorimizde bir kez daha birinci sıraya yükseldik. 2025’te de hem Türkiye’de hem faaliyet gösterdiğimiz diğer coğrafyalarda, ülkemizin lokomotif şirketlerinden biri olmanın sorumluluğuyla gücümüzü pekiştireceğiz. Ülkemizin yepyeni yarınları için daha çok çalışıp inovasyonda, dijitalleşmede, ürün tedariki ve dağıtım ağını güçlendirmede daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz.”

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