Ülke genelinde aranan 475 kişi yakalandı

16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla; ülke genelinde eş zamanlı “Narkotik Uygulaması” gerçekleştirdi.
Uygulama, narkotik suçlarından aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslerde arama, narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suçun odağı haline gelen metruk binalar ve yapımı devam eden inşaatların bulunduğu bölgelerde şüpheli görülen şahıslar üzerinde, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen şahıslar üzerinde gerçekleştirildi.
9 bin 375 ekip, 7 hava aracı, 67 deniz aracı, 35 bin 794 personel ve 437 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; 4 bin 760 ikamet/işyeri, 5 bin 573 park, 13 bin 226 sokak ve 8 bin 508 metruk bina denetlendi.
ARANAN 475 KİŞİ YAKALANDI
Uygulamalarda; 321 bin 843 şüpheli şahıs kontrol edildi, narkotik suçlarından aranan 475 şahıs yakalandı, 133 şahsa TCK md.188, 192 şahsa TCK md.191’den yasal işlem yapıldı. 82.373 araç(Kara/Deniz) kontrol edildi, 725 araç(Kara/Deniz) trafikten/seferden men edildi. 2 bin 472 araca(Kara/Deniz) idari para cezası uygulandı.
UYUŞTURUCU, KAÇAK SİGARA VE ALKOL
Arama ve uygulamalar sonucunda; 8.774 gram esrar, 41 gram eroin, 4 gram kokain, 452 gram metamfetamin, 46 gram skank, 150 gram sentetik kannabinoid(Bonzai),241 adet ecstasy, 399 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 277 adet fişek, 8 adet kesici/delici alet, 15.319 paket gümrük kaçağı sigara ve 98 litre kaçak içki ele geçirildi.
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