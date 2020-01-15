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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini gerekçe göstererek ilave yeni uçuşlar için izin vermeyeceğini açıkladı.

Haber Aero’da yer alan habere göre Ulaştırma Bakanlığı’ndan havayollarına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) gönderilen yazıda şöyle;

“Malumları olduğu üzere, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanının kapasite yetersizliği nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçmek üzere kapasitenin etkin kullanımı için ilgili kural ve esaslar belirlenerek İlgi yazı ile bildirilmişti.

Halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit olarak mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları bu aşamada Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilemeyecektir.”