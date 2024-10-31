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        Haberler Ekonomi Projeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi için 2030-2031 tarihini işaret etti - Projeler Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi için 2030-2031 tarihini işaret etti

        Türkiye ve bölgeyi hareketlendirip canlılık katacak olan Kalkınma Yolu Projesi için nefesler tutuldu. Projeyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin, büyük bir proje olduğunu belirterek, "Önümüzdeki sene bunun ihalesini yapabilirsek 2025'in sonunda 2026'da başlarsak hani 5,6 sene sürecek projedir. Demek 2030-2031'leri konuşabiliriz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 19:26 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:26
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin, büyük bir proje olduğunu belirterek, "Önümüzdeki sene bunun ihalesini yapabilirsek 2025'in sonunda 2026'da başlarsak hani 5,6 sene sürecek projedir. Demek 2030-2031'leri konuşabiliriz." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Bağdat'ta Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın katılımıyla ikincisi düzenlenen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

        Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili mutabakat anlaşması yapıldığını ifade eden Uraloğlu, Bakanlar Konseyi'nin birinci toplantısının da 29 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlendiğini anımsattı.

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        Bağdat'taki Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sağlandığını kaydeden Uraloğlu, toplantıda projede gelinen durumu değerlendirdiklerini dile getirdi.

        "Proje çalışmaları anlamında yüzde 90'lara varan bir gerçekleşme var"

        Uraloğlu, "Proje çalışmaları anlamında yüzde 90'lara varan bir gerçekleşme olduğunu söyleyebilirim." diyerek, Irak, BAE ve Katar'ın ilgili bakanlarıyla bundan sonraki yol haritasını ve fizibilitenin daha detaylı olarak değerlendirilmesini, dünyadaki finansör ve yatırımcıların bu projeye katkısının nasıl sağlanabileceğini konuştuklarını aktardı.

        Projenin demir ve karayolu olarak çok kıymetli olan bin 200 kilometrelik bir proje olduğunu belirten Uraloğlu, "Türkiye tarafında da yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik bir proje. Aynı zamanda enerji ve iletişim hatlarını da nasıl ilave edebileceğimizi konuştuk. Burada petrol, gaz ve enerji ve elektrik hattını bu projeye dahil etmemizin doğru olacağı noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Bunların da en azından diğerleri (ulaşım) kadar kıymetli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 2025 yılında bu projenin finansmanı ve yapım çalışmalarına başlama noktasında ciddi bir aşama katederek yapım çalışmalarına da başlamayı düşünüyoruz. Bundan sonra iki veya üç ay zarfında yine bir araya gelmeyi düzenli olarak planladık. Ama bu süre içerisinde teknik ekiplerimiz gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta gerekse de BAE ve Katar'da da bir araya gelerek bu projenin birazcık olgunlaştırılmasını ve yönetim modelini tartışacaklar ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        "2030-2031'leri konuşabiliriz"

        Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasına dair takvim öngörüsüne dair sorusunu yanıtlayan Uraloğlu, "Büyük bir proje. Önümüzdeki sene bunun ihalesini yapabilirsek 2025'in sonunda 2026'da başlarsak hani 5,6 sene sürecek projedir. Demek 2030-2031'leri konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti katıldı.

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        #abdulkadir uraloğlu
        #Kalkınma Yolu Projesi
        #haberler
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