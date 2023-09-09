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        Haberler Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’dan Habertürk’e nezaket ziyareti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’dan Habertürk’e nezaket ziyareti

        Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Ciner Medya Grubu'nun Beyoğlu'ndaki binasında ağırladığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile sohbet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 18:57 Güncelleme: 09.09.2023 - 20:17
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        Bakan Uraloğlu'dan Habertürk'e ziyaret
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        28 Mayıs’ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini üstlenen Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’daki temasları kapsamında Habertürk’e de nezaket ziyaretinde bulundu.

        Baykar'ın İstanbul’daki tesislerinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, daha sonra Ciner Medya Grubu'nun Beyoğlu’ndaki binasına geldi.

        Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, ağırladığı Bakan Uraloğlu ile bir süre sohbet etti. İki ismin sohbeti fotoğraf karelerine de yansıdı.

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        #abdülkadir uraloğlu
        #Kenan Tekdağ
        #haberler
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