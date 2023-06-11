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Bakan Uraloğlu, Adana’da inşaatı süren Çukurova Havalimanı çalışmalarını inceledi. Hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Çukurova Havalimanı'nın açılışı için artık sona yaklaşıldığına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bölge insanımızı daha fazla bekletmemek için Çukurova Havalimanı altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik” ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK YOLCU UÇAKLARI DAHİ İNEBİLECEK" Altyapı çalışmaları kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğinde pistin inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Pistimiz bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacaktır” dedi. Bakan Uraloğlu, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliği ile beton kaplamalı paralel taksiyolu, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi tüm işlerin de tamamlandığını bildirdi.

8 MİLYON KİŞİLİK YOLCU KAPASİTESİ ÖNGÖRÜLÜYOR Halihazırda üstyapı tesislerinin yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Çukurova Havalimanı'nın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3’üncü etap yatırımlara da başlayacağız” diye konuştu. Kamu bütçesinden harcama yapılmadan yaklaşık 197 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirileceğini söyleyen Uraloğlu, “1’inci etap ve 2’nci etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3’üncü etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplam 214 bin 180 metrekaredir. Yine 1’inci etap ve 2’nci etapların toplam sabit yatırım bedeli 173 milyon 865 bin avrodur. 3 etap dahil toplam sabit yatırım bedeli 196 milyon 815 bin avroya ulaşıyor. Bu yatırımdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli alacağız” dedi. "ÜSTYAPININ YÜZDE 76’SI BİTTİ" Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı’nda üstyapı işlerinin yüzde 76 oranında tamamlandığını vurgulayarak çok önemli aşamaların geride bırakıldığını söyledi. Üst yapı çalışmalarına ilişkin detay veren Uraloğlu, “Terminal binası betonarme imalatlarını tamamladık. Yapısal çelik montaj işleri de tamamlanmak üzere. Terminal binası dış cephe imalatlarına, taşıyıcıların ve camların montajına devam ediyoruz. Genel Havacılık Binası betonarme imalatlarını tamamladık, ince inşaat işlerine başladık. VIP Binasını tamamladık, cephe ve ince imalatlarına devam ediyoruz. Kule ve DHMİ binası betonarme yapım çalışmalarını bitirdik. Kule binası çelik imalatlarına başladık. Verici Kulesi ve İstasyonu betonarme ve çelik imalatlarını da tamamladık. İnce inşaat işleri sürüyor” açıklamasında bulundu.

"2023’TE YOLCU SAYISI 200 MİLYONU AŞACAK" Bakan Uraloğlu havacılığa yapılan yatırımlarla Türkiye’nin dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdiğini söyledi. 2022 yılında ülke havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 42.1 artarak 182 milyon 334 bin yolcuya çıktığını bildiren Bakan Uraloğlu, “Uçak trafiği de aynı dönemde yüzde 28.4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldi. 2023 yılının ilk 5 ayı içerisinde ise 786 bin üstünde uçak trafiği gerçekleşti ve yaklaşık 73,5 milyon yolcu taşıdık. Bu yıl yolcu sayısının 200 milyonu aşacağını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı. İstanbul Havalimanı’nın Avrupa yolcu trafiği sıralamasında sürekli 1’inci sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıldığı günden bu yana havalimanını 205 milyonun üstünde yolcunun kullandığını söyledi. “TÜRKİYE KÜRESEL HAVACILIK MERKEZİ OLDU” İstanbul Havalimanı ile Türkiye’nin havacılık alanında küresel bir havacılık merkezi olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Şimdi, Çukurova Havalimanı ile birlikte Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz. Kayseri’ye ve Malatya’ya da yeni terminal binaları kazandırıyoruz. Trabzon yeni havalimanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Çukurova bölgesinde demir yoluna yönelik önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bölgemizin ve ülkemizin önemli raylı sistemlerinden olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık. Çalışmalara devam ediyoruz, bütün sahaya yayılmış durumdayız. Mevcutta 361 kilometre olan hattı 312 kilometreye düşürüyoruz. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresini inşallah 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız. Saatte 250 kilometre tasarım hızlı demiryolu hattı ile yılda 6,4 milyon yolcu ve 99,2 milyon ton yük taşıyabilecek bir hat inşa edeceğiz. Buradaki çalışmalarımızı bir takvim çerçevesinde hızlıca sürdürüyoruz” diye konuştu. Bölgedeki diğer çalışmalardan da bahseden Uraloğlu, "Çukurova Bölgesi, İskenderun Körfezi, Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki sanayi merkezleri ve limanlara Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı'nın etüt projesini bitirdik. 2023 yılı yatırım programına aldık, yapımına yakında başlayacağız. Bir diğer önemli demiryolu çalışmamızda Adana-Mersin 3. ve 4. Hat Yapımı, 1. ve 2. Hat Rehabilitasyonu ve Çukurova Havalimanı Bağlantısı projesidir. Tamamlandığında Adana-Mersin arası hızlı trenle 35 dakikada gidilebilecek. Adana ve Mersin'den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı'na kadar trenle gelebilecek. Bununda tamamını en kısa zamanda bitireceğiz” açıklamasında bulundu.

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