Ancak daha sonra Lukyavnova'nın daha ince bir bel için birkaç kaburgasını aldırdığı, meme estetiği yaptırdığı, burun estetiğine başvurduğu ve dudaklarını büyüttüğü ortaya çıkmıştı. Cildini soluk tutmak için ise güneşten kaçınıyordu.