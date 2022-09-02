Ukrayna lideri Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu eleştirdi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde asker olmamalı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun savaş bölgesindeki Zaporijya nükleer santraline ziyaretini memnuniyet verici bulduğunu söyleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı, buna karşın hemfikir olunan adımların atılmadığını söyleyerek misyonu eleştirdi.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu eleştirdi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde asker olmamalı
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun uzmanlarının Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilk ziyareti sonrası açıklama yaptı.
"Rusya ordusunun kışkırtmalarına rağmen" santralin ziyaret edildiğini söyleyen Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu, "hala duruma uygun eylem çağrıları duymadıklarını" söyleyerek eleştirdi.
Ziyaret öncesi Kiev'de Kurum Başkanı Rafael Grossi ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Zelenskiy, net bir şekilde "askersizleştirme talebi ve Zaporijya'nın tamamen Ukraynalı uzmanların denetiminde olması gerektiği" konularında hemfikir olduklarını söyledi.
Telegram mesaj sitesinde yazan Zelenskiy ayrıca ziyaret sırasında daha önce üzerinde anlaşıldığı şekilde "bağımsız gazetecilerin" de tesise girişinin sağlanmamış olmasını da eleştirdi.
BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Zaporijya konusunda Rusya ve Ukrayna'nın farklı tezleri arasında hassas bir dengede yürümeye çalıştığını ve misyonun iki tarafı da tatmin etmeyeceğinin baştan belli olduğunu söylüyor.
Misyon öncesinde Rusya da Ukrayna'nın bu ziyareti kullanarak tesisi ele geçirmeye çalışacağını iddia etmişti.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ne dedi?
Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanları, Ukrayna'da Rus ordusunun denetimine geçen ve çevresindeki çatışmalardan dolayı güvenliği konusunda kaygılar yaşanan Zaporijya nükleer santraline ilk ziyaretlerini dün gerçekleştirdi.
Kurum Başkanı Rafael Grossi, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada Zaporijya nükleer santralinin "fiziksel bütünlüğünün" birçok kere ihlal edildiğinin açıkça ortada olduğunu söyledi.
Ukrayna denetimindeki bölgeye döndükten sonra gazetecilere konuşan Grossi daha istikrarlı bir durum sağlanıncaya kadar endişelerinin devam edeceğini söyledi ve uzmanların bu ziyaretten amacının, verilen zararın kasıtlı mı kazara mı olduğunu belirlemek olmadığını vurguladı.
Gerek Rusya gerek Ukrayna haftalardır birbirlerini santral ve çevresindeki bölgeyi kasden hedef almakla suçluyorlar.
Grossi ayrıca denetime katılan uzmanların tesisteki Ukraynalı çalışanlarla da görüştüklerini, çalışanların "askeri işgale rağmen sakin ve sorumluluk içerisinde işlerini sürdürmekte olduklarını" söyledi.
Grossi ayrıca kurumun gözlemlediklerinin daha teknik yönlerini incelemek üzere tesiste sürekli uzman bulundurmasını sağlamaya çalıştıklarını da kaydetti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu eleştirdi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde asker olmamalı/ukrayna-lideri-zelenskiy-uluslararasi-atom-enerjisi-kurumu-nu-elestirdi-zaporijya-nukleer-santrali-n-3517001
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