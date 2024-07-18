Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in Avrupa'da bölünme yaratmakta başarısız olduğunu belirtti

Ukraynalı lider Zelenskiy, İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarındaki Blenheim Sarayı'nda düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 4'üncü zirvesinin açılışında konuştu.

Zelenskiy, Avrupa'da birliği sağladıklarını ve bunun, Rusya Devlet Başkanı Putin'in birincil hedefinde başarısız olduğu anlamına geldiğini belirtti.

"(Putin) Avrupa'da bölünme yaratmakta başarısız oldu." diyen Zelenskiy, ancak Rus liderin Birliği zayıflatmak amacıyla tek tek ülkelere yaklaşmaya çalışabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı silahların kullanımının, Rusya'yla savaşta tırmanmaya yol açmadığı yorumunu yapan Zelenskiy, ülkesinin silah kullanımına daha az kısıtlama getirilmesini talep etti.

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Zelenskiy, "Etkili silahların kullanımına ne kadar az kısıtlama getirirsek Rusya o kadar çok barış isteyecektir." dedi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya ve Ukrayna'nın diğer dostlarını, özellikle insansız hava araçlarını (İHA) düşürmek için ekstra kaynaklara katkıda bulunmaları konusunda cesur olmaya çağıran Zelenskiy, Rus füzelerinin ve İHA'ların yok edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Tıpkı İran füzeleri ve insansız hava araçları gibi bunların da düşürülmesi için kolektif irade olmalı." diye konuştu.